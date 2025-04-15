Galatasaray, Bodrum FK'ya hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 32'nci haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10’a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.