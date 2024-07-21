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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Galatasaray 17 kez kupayı en çok kazanan takım konumunda olurken Beşiktaş'ın ise 9 şampiyonluğu bulunuyor. Kritik mücadele öncesinde sporseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:55
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        • 1

          Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz sezon Aralık ayında Arabistan'da oynanması beklenen ve daha sonra ertelenen Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da da oynanamadı. 1. dakikada sarı- lacivertlilerin sahadan çekilmesi sonucu Galatasaray kupayı hükmen kazanan taraf oldu. Peki, bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin tarihi ne zaman?

        • 2

          GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

          Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te yapılacak.

          Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Heyecanla beklenen müsabaka ATV'den şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

        • 4

          SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR

          Galatasaray- 17

          Trabzonspor- 10

          Fenerbahçe- 9

          Beşiktaş- 9

          Göztepe- 1

          Akhisar- 1

          Ankaragücü- 1

          Eskişehir- 1

          Konyaspor- 1

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