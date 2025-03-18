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        Galata Kulesi'nde su tasarrufuna dikkat çekildi

        İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, '22 Mart Dünya Su Günü' kapsamında kentin en önemli simgelerinden biri olan Galata Kulesi'ne, su tasarrufuna dikkati çeken video yansıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 01:31 Güncelleme: 18.03.2025 - 01:34
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        Galata Kulesi'nde su tasarrufuna dikkat çekildi
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        Dünya genelinde suyun önemine dikkati çekmek ve su kaynaklarının verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla her yıl 22 Mart "Dünya Su Günü" olarak kutlanıyor.

        Bu kapsamda, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Galata Kulesi'nde, "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Galata Kulesi'ne "suda sıfır kayıp" ve "su verimliği" yazılarının yer aldığı video yansıtıldı.

        AA'nın haberine göre; su tasarrufunun önemine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen gösteriye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        "ÜLKEMİZDE ÖZELLİKLE SU KONUSUNDA HASSAS DAVRANILMASI GEREKİYOR"

        İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Galata Kulesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda, 1993 yılından itibaren 22 Mart'ın "Dünya Su Günü" olarak kutlandığını söyledi.

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        Parıldar, "Ülkemizde bunun daha fazlasını yapıyoruz. 31 Ocak 2023 tarihinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sayın Bakanımızın liderliğinde Ulusal Su Verimliliği Seferberliği ilan edildi. Bu kapsamda bizler de burada bir farkındalık çalışması yapıyoruz." diye konuştu.

        Tüm vatandaşları "su gönüllüsü" olmaya davet ettiklerini dile getiren Parıldar, "Ülkemiz su zengini bir ülke değil. Özellikle 1700 metreküpten fazla kişi başı su düşen yerler su zengini ülke olarak ifade ediliyor. 1000-1700 metreküp arasında olan ülkelerde su ile ilgili özellikle dikkat edilmesi gereken husus, 1000 metreküpten az olan yerlerde de su fakiri ülke olarak ifade ediliyor." diye konuştu.

        Parıldar, ülkede kişi başı su tüketiminin 1313 metreküp olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde özellikle su konusunda hassas davranılması gerekiyor. Bizler İstanbul'da neler yapıyoruz, özellikle bütün vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

        "SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMA ADINA FAALİYETLER YÜRÜTÜYORUZ"

        Geçen yıl bu konuda 37 binden fazla çocuğu eğittiklerini ifade eden Parıldar, şunları söyledi:

        "Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın liderliğinde üretim planlamasını hayata geçirdik. Bunu hayata geçirirken de suyu merkeze koyarak, suyla beraber diğer ürünleri bütün çeşitlendirerek, yine su tasarrufunu, suyun etkin kullanılmasını ve suyun sürdürülebilirliğini sağlama adına faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda özellikle tarımda tatlı suyun ağırlıklı olarak kullanıldığını düşünürsek yüzde 70'ten fazla, basınçlı sulama sistemlerine vermiş olduğumuz desteklerle suyun yine etkin ve verimli kullanımını sağlamak, özellikle yerel yönetimleri bilinçlendirerek kurakçıl peyzaj uygulamalarını hayata geçirmek, yine evimizde küçük dokunuşlarla su gönüllüsü olmaya, su tasarrufu sağlamaya yönelik yine vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz."

        Parıldar, "Bu kapsamda 2030 yılından sonra gelişen nüfus, artan nüfusa göre suyun 1000 metreküpten aşağı düşeceğini bugünkü kullanım imkanlarımızla değerlendirirsek, bugün alacağımız tedbirlerle inşallah su fakiri ülke olmaktan kurtaracağız. Bunu da hep beraber vatandaşlarımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte hayata geçireceğiz." diye konuştu.

        Bu anlamda farkındalık için birçok çalışma yaptıklarını aktaran Parıldar, "Gördüğünüz gibi elimde de bir çalışma var. Bu hem denizdeki hayalet ağlardan elde edilmiş bir ürün hem de 'Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru' sloganıyla beraber vatandaşlarımızı bilinçlendirmek üzere dizayn etmiş olduğumuz bir ürün." diye konuştu.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #Galata Kulesi
        #haberler
        #dünya su günü
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