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Gagauz Özerk Yeri'nde depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Türkiye'nin 10 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Moldova'nın özerk bölgesi Gagavuzya'da, depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Giriş: 10.02.2023 - 03:26 | Güncelleme: ABONE OL
Gagavuzya'dan depremzedeler için yardım kampanyası
Gagavuzya'dan depremzedeler için yardım kampanyası
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AA

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde (Gagavuzya), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin zor anlar yaşadığını belirten Vlah, depremler sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiğine, 10 binlerce kişinin de yaralandığına dikkati çekti.

AA'nın haberine göre; Vlah, Gagauzların, Türk halkının yanında olduğunu belirterek "Gagauz Özerk Yeri'nde yaşayanlar, kardeş Türk halkının yaşadığı trajediyi bir kenarda izleyemez. Bu nedenle depremlerde mağdur olanlar için para toplamak amacıyla özel bir hesap açtık. Başkanlık personeli, Halk Meclisi (Halk Topluşu) üyeleri, günlük maaşını bu hesaba gönderecek." dedi.

Gagauz iş insanlarını bu kampanyaya katılma ve destek çıkma çağrısında bulunan Vlah, toplanacak paralarla gerekli yardım malzemeleri satın alınacağını ve depremin yaşandığı bölgelere ulaştırılacağını dile getirdi.

Vlah, "Kardeş Türk halkının çektiği acıyı paylaşıyoruz. Dualarımız hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla." ifadesini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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