Futbolda ara transfer dönemi başlıyor!
Futbolda 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi (ara transfer dönemi) 13 Ocak Pazartesi günü (yarın) başlayacak ve 11 Şubat'ta sona erecek.
Giriş: 12.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:23
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 13 Ocak Pazartesi (yarın) başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi, 11 Şubat Salı günü tamamlanacak.
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 24 Haziran'da başlayıp 14 Eylül'de tamamlanmıştı.
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