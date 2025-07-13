Bodrum'da kokutan yangın

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bodrum Türkbükü’ndeki Melinay adlı 2 milyon dolarlık motoryatta yangın çıktı. Yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

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İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, motoryat kullanılamaz hale geldi.

Yanan yatın çevresinde aralarında Ali Koç'a ait yatın da bulunduğu birçok yat, çevreden uzaklaştırıldı.