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        Haberler Magazin Bodrum'da kokutan yangın

        Bodrum'da kokutan yangın

        Bodrum Türkbükü'nde demirli bir motoryatta yangın çıktı. Yangın, büyük paniğe neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 17:23 Güncelleme: 13.07.2025 - 19:29
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        Bodrum'da kokutan yangın
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bodrum Türkbükü’ndeki Melinay adlı 2 milyon dolarlık motoryatta yangın çıktı. Yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

        İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, motoryat kullanılamaz hale geldi.

        Yanan yatın çevresinde aralarında Ali Koç'a ait yatın da bulunduğu birçok yat, çevreden uzaklaştırıldı.

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        #BODRUM
        #bodrum yangın
        #yat yangını

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