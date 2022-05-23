Futbol hariç her yerde şampiyonuz!

Uzun yıllardır futboldaki başarısızlıkları konuşan Türkiye madalyonun diğer yüzünde ise her anlamda tarih yazmayı sürdürüyor. Türk futbolu; yüzlerce milyon Euro'yu bulan transferlere, gün geçtikçe daha da artan borç sarmalına rağmen hem milli takım hem de kulüp bazında geriye gitmeye devam ediyor. Milliler, Dünya Kupası yerine yine evde kalırken kulüplerde ise şampiyonumuzu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderemeyecek duruma gelindi. Ancak siyasi etkilerden ve lüzumsuz tartışmalardan uzak olan potada, filede, ringde, minderde ve tatamide takımlarımız ve sporcularımız dünyayı ve Avrupa'yı dize getirdi.

DEV KULÜPLER KAPATMAYI DÜŞÜNÜRKEN!..

Basketbolda Anadolu Efes, voleybolda ise VakıfBank Avrupa'nın en büyüğü olurken, boksta kızlarımız dünyayı nakavt etti, güreşçilerimiz rakiplerini mindere serdi, haltercilerimiz en ağır yüklerin altından kalktı, tekvandocularımız büyük gurur yaşattı. Okçularımız hedefi 12'den vurmaya devam ederken cimanstikçilerimiz göz doldurdu. Dev kulüpler, amatör branşları "kambur" olarak görüp kapatmanın yollarını arayadursun işte Türkiye'nin futbol dışındaki sporlarda bu sezonki gurur tablosu...

ANADOLU EFES ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Türk halkını sevince boğdu. 1996'da Koraç Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takım nasıl adını tarihe altın harflerle yazdırdıysa artık 2020-2022 takımının da yeri bambaşka!

Belgrad'daki Dörtlü Final'de lacivert-beyazlılar önce Yunan ekibi Olympiakos'u sonra da finalde İspanyol devi Real Madrid'i yenerek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa'nın basketboldaki en prestijli kupası da 3. kez Türkiye'ye geldi.

Potada Türk takımları 12. Avrupa kupasına ulaştı.

AVRUPA KUPASI, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NİN

Öte yandan basketbolda bu sezon Avrupa'da galibiyet serileri yakalayıp fırtına gibi esen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, bu başarısını kupayla taçlandırdı. Kırmızı Ejderhalar, FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalya'da 72-69 yendiği Unahotels Reggio Emilia'yı rövanş maçında evide 90-74 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

FRUTTI EXTRA BURSASPOR FİNAL OYNADI

Bir diğer temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor da peri masalı gibi geçirdiği sezonda ULEB Avrupa Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. Deplasmanda Virtus Bologna'ya kaybeden yeşil-beyazlılar, organizasyonu ikinci olarak tamamladı.

VAKIFBANK'IN 5. HARİKASI

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha tarihe geçti.

Bu sezon mücadele ettigi 4 farklı kulvarda şampiyon olan sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ni de koleksiyonuna ekledi. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen finalde Imoco Volley'i 3-1 yenen VakıfBank, bu branşta Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017 ve 2018'in ardından 2022 yılında da zirveye ulaşırken, Türk takımları da bu organizasyonda son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını kazandı.

BİR DİĞER ŞAMPİYONUMUZ ECZACIBAŞI

Kadınlar 2022 CEV Kupası final maçında ise Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı. Türk voleybol tarihi boyunca birçok önemli zafere imza atan temsilcimiz, CEV Kupası'nı 2018'den sonra tarihinde ikinci kez müzesine götürmüş oldu. Eczacıbaşı Dynavit, uluslararası organizasyonlarda ise 6. şampiyonluğuna imza attı.

ALKIŞLAR HALKBANK'A

Öte yandan Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası final rövanşında Halkbank, Narbonne Volley'e altın sette yenilerek Avrupa ikincisi oldu ve ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

KADIN BOKSÖRLERİMİZ TARİH YAZDI

Kadın milli boksörler, yumruklarıyla dünya şampiyonluklarına uzandı... İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 5 altın, 2 bronz madalyayla tarihe geçti. Bu madalyalarla Kadın Milli Boks Takımı, dünya şampiyonu oldu.

Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Şennur Demir altın, Sema Çalışkan ve Elif Güneri ise bronz madalya alarak Türkiye'yi dünya arenasında başarıyla temsil etti.

TATAMİDE TÜRKİYE DESTANI

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda da Avrupa şampiyonu olduk! Milli tekvandocular, Manchester'daki organizasyonda 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya takım halinde Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Şampiyonada Merve Dinçel, Zeliha Ağrıs, Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli altın, Emine Gögebakan ve Görkem Polat gümüş, Nafia Kuş, Deniz Dağdelen, Muhammed Emin Yıldız ve Enbiya Taha Biçer bronz madalya alan milli tekvandocular olarak kürsüde yer aldı.

Para tekvandoda ise Nurcihan Ekinci, Gamze Gürdal, Alican Özcan, Mahmut Bozteke altın, Meryem Betül Çavdar, Seçil Er ve Mehmet Sami Saraç gümüş, Oktay Atalay ise bronz madalya alarak Türkiye'yi sevindirdi.

MİNDERDE MADALYA REKORU KIRDIK

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise Milli Takımımız; serbest erkekler, kadınlar ve grekoromen stilde ilk kez 10 final yapıp, yedisi altın olmak üzere toplam 17 madalya ile rekor kırdı.

Kadın Milli Takımımız, Budapeşte'deki şampiyonada adeta gövde gösterisi yaptı. Ay-yıldızlılar, Yasemin Adar Yiğit (76 kg) ve Evin Demirhan Yavuz (50 kg) ile iki altın, Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kg) ile bir gümüş ve Bediha Gün (55 kg) ile bir bronz madalya kazandı. Türkiye, kadınlarda takım halinde Avrupa Güreş Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.

Erkekler serbest stilde ise iki altın, bir gümüş ve üç bronz madalya kazanan Milliler, 141 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Süleyman Atlı gümüş, Münir Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen bronz madalya aldı.

Kariyerinin dokuzuncu Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

TARİHİN EN ÇOK MADALYA KAZANAN SPORCUSU: RIZA KAYAALP

Türkiye adına tarihin en büyük güreşçileri arasında gösterilen Rıza Kayaalp, İtalyan Danila Sotnikov’u 4-0 mağlup ederek 11. şampiyonluğunu elde etti. Rıza, böylelikle Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinin en çok altın madalya kazanan sporcusu oldu.

Ayrıca 60 kiloda Kerem Kamal ve 67 kiloda Murat Fırat da altın madalya kazanırken; 77 kiloda Yunus Emre Başar gümüş, 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar ve 82 kiloda da Burak Akbudak bronz madalya aldı. Türkiye, grekoromende takım halinde ikinci oldu.

HEDEFİ 12'DEN VURDUK!

Bulgaristan'da düzenlenen 2022 Okçuluk Avrupa Grand Prix bireysel finallerinde hedefi 12'den vurduk. Makaralı yayda Emircan Haney altın, Songül Lök gümüş madalya kazanırken, klasik yayda Efe Gürkan Maraş bronz madalyanın sahibi oldu.

Klasik yayda erkek ve karışık takımlarımız altın, kadın takımımız bronz, makaralı yayda ise erkek takımımız altın, kadın ve karışık Takımlarımız gümüş madalya kazandılar.

CİMNASTİKÇİLERİMİZ GURURLANDIRDI

Milli cimnastikçiler, Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Dünya Kupası'nı 1 altın, 1 bronz olmak üzere 2 madalyayla tamamladı. İbrahim Çolak, halka aleti finalinde altın madalya, Adem Asil ise atlama masasında bronz madalya kazandı.

Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda ise Ferhat Arıcan paralel barda, İbrahim Çolak ise halka aletinde gümüş madalyanın sahibi oldular. Ayrıca Olimpiyat tarihimizin ilk madalyalı cimnastikçisi Ferhat Arıcan Avrupa Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan oylama sonucunda yılın erkek artistik cimnastikçisi seçildi.

SEBİLE AKBULUT AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Avrupa Judo Şampiyonası'nda da milli sporcumuz Sebile Akbulut +78 kiloda bronz madalya kazandı.

HALTERDE MADALYA YAĞMURU

2022 Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda millilerimiz 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz ile toplam 19 madalya kazandı. Türkiye, erkeklerde dünya birinciliğini elde ederken kadınlarda ise dünya ikincisi oldu.

ALEYNA'DAN TARİHİ MADALYA

Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcumuz Aleyna Ertürk finalde Anna Maksymenko'yu 15-11 yenerek, yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazandı. Aleyna, bu başarısıyla kategorisinde en iyi dünya derecesinin sahibi olarak Türk eskrim tarihine adını altın harflerle kazıdı.