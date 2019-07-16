Fury filminin konusu nedir?

Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği aksiyon dolu macera filmi 2014 senesinde peyaz perdeye çıkmıştı. Amerika'da ilk kez gösterilen Fury filmi şimdi ise Televizyon karşısında seyirciyle buluşacak. İşte Fury Filmi'nin oyuncuları kimler? Fury filmi nerede çekildi?

FURY FİLMİNİN KONUSU

İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde, Amerikalı beş askerden oluşan bir ekip, Fury (M4 Sherman) adlı tanklarıyla birlikte Avrupa kıyılarına doğru ilerlemektedir. Grubun lideri Çavuş Don 'Wardaddy' Collier (Brad Pitt)'in, Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bölgeden sağ salim çıkarabilmektir.

FURY FİLMİNİN OYUNCULARI

Brad Pitt - ABD Kara Kuvvetleri Kd. Bçvş. Don "Wardaddy" Collier

Shia LaBeouf - T/5 Boyd "Bible" Swan

Logan Lerman - Er Norman "Machine" Ellison

Michael Peña - Onbaşı Trini "Gordo" Garcia

Jon Bernthal - Erbaş Grady "Coon-Ass" Travis

Jason Isaacs - "Old Man" Waggoner

Scott Eastwood - Çavuş Miles

Xavier Samuel - Teğmen Parker

Brad William Henke - Ast.Kd.Bçvş. Davis

Anamaria Marinca - Irma

Alicia von Rittberg - Emma

Kevin Vance - Ast.Kd.Bçvş. Peterson

Branko Tomović - Alman Onbaşı

Iain Garrett - Ast.Kd.Bçvş. Foster

Eugenia Kuzmina - Hilda Meier

Stella Stocker - Edith

FURY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Fury Filminin çekimleri, İngiltere'de Oxfordshire bölgesi ve Londra'da gerçekleşti. Oxfordshire tarlalarında ve Hertfordshire'daki Bovindgon Havaalanı'nda yapılan çekimler 12 haftada tamamlandı.