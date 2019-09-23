23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atv ekranlarının sevilen Sen Anlat Karadeniz dizisinin muhteşem ikilisi Yangazlarından Fatih Kaleli karakterine hayat veren Furkan Aksoy Kimdir? Furkan Aksoy hakkında merak edilen tüm sorularınızın cevaplarını sunuyoruz siz değerli okurlarımıza.
FURKAN AKSOY'UN HAYATI
Furkan Aksoy, 16 Nisan 1994 tarihinde Adıyaman’da doğmuştur. 25 yaşında olan genç oyuncu Koç burcudur.Yakışıklı oyuncu 1.77 cm boyunda ve, 75 kilodur.
İstanbul’da yaşayan oyuncu İstanbul Kültür Üniversitesinden mezun olmuştur. Furkan Aksoy, 29 Nisan 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve TRT1 de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dizisinde rol aldı. Oyunculuk deneyimini ilk kez Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile yaşadıFurkan Aksoy. Bu dizinin başrollerini SevtapÖzaltunve Murat Ünalmış paylaşmış ve Furkan Aksoy ise Yaman Demir karekterini canlandırmıştı.Ekranların henüz çok yeni simalarından olan oyuncu Furkan Aksoy son olarak da 2018 yılında Atv ekranlarında sevilerek izlenen Osman Sınav’ın yönetmenliğini yaptığı Sen anlat Karadeniz dizisinin yakışıklılığı ve ikizi Murat’a nazaran biraz daha duygusal ama aklı ile hareket eden karakterlerinden Fatih Kaleli Karakterini canlandırmaktadır.
Sen anlat Karadeniz dizisindeki Fatih Kaleli karakterini daha yakından tanımak için oyuncu Furkan Aksoy şu sözlerle kendini tanıtıyor: “Öyle kanundu kuraldı onu geçeceksin arkadaş.Sanki dünya kuralına mı göre dönüyor, dönmüyor. O Vedat (Mehmet Ali Nuroğlu) iti bize adil mi oynadı, hee oldu, herif şerefsizliğin kitabını yazsın biz öbür yanağımızı da çevirelim hemi, vur diyelim vur, biz salağız ya. Aha da maçtaki gibi, Selçuk 100 tane çelme taksın bir şey yok, ha bizim uşak bir tane vurdu, çelme atana vuracaksın arkadaş. Bazen şuradaki çelme atar, sen döner buradakine vurursun! Senin dalını eğenin ağacını kökünden sökersin. Biz de böyle, işinize gelirse, sonra da kimse aa Fatih ne ettin demesin.”
Furkan Aksoy’un Oynadığı Diziler
2018- 2019 – Sen Anlat Karadeniz (Fatih Kaleli)
2016- 2017 – Sevda Kuşun Kanadında (Yaman Demir)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!