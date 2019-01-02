Vincent Cassel, ilk evliliğini 1999 ile 2013 arasında Monica Bellucci ile yaptı. Çiftin bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.



Bir süre sonra dünyaya gelecek olan bebek Cassel'in üçüncü, Kunakey'in ise ilk çocuğu olacak.