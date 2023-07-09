Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Fransız ekibi Nice, Attila Szalai'yi gündemine aldı!

        Forvet transferine 22.5 milyon euro harcayan Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fransız ekibi Nice, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'yi listesine aldı. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 11:04
        • 1

          Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor.

        • 2

          Takıma katılacak futbolcular kadar ayrılacak futbolcular da bir hayli önem taşırken, sarı-lacivertli formayı giyen oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor.

        • 3

          Alman ekipleri Union Berlin ve Hoffenheim'ın Macar stoper Attila Szalai'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı gündeme gelmişti. 

        • 4

          Bir başka iddia da Fransız basınından geldi. L'Equipe'in haberine göre, sezon öncesinde takımın başına Süper Lig'den de tanıdığımız Francesco Farioli'yi geçiren Fransız ekibi, hocasının isteği üzerine stoper transferinde harekete geçti.

        • 5

          Defansta en tecrübeli isimleri olan 39 yaşındaki Dante'nin veliahtı olacak ve yerine geçecek bir isim arayan Nice'ye Farioli, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai'yi önerdiği haberin detayları arasında yer aldı.

        • 6
          GÖRÜŞMELERE BAŞLANACAK

          Birkaç haftardır oyuncunun gözlemlendiği iddia edilirken, Youssouf Ndayishimiye'nin iyi performansı sonrasında Türkiye'den futbolcu almaya sıcak bakan Nice, Fenerbahçe ile oyuncu için görüşmelere başlaması planlanıyor.

        • 7

          25 yaşındaki Attila Szalai bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden olurken 52 resmi maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

        • 8
        • 9
        • 10
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Umut imzayı atıyor!
        Umut imzayı atıyor!
        Özkan Uğur'u kaybettik
        Özkan Uğur'u kaybettik
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Üzüntü yarattı
        Üzüntü yarattı
        Topkapı Sarayı'nda yangın
        Topkapı Sarayı'nda yangın
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Ordu ilçelerinde köprüler kapatıldı
        Ordu ilçelerinde köprüler kapatıldı
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        70 milyon Euro transfer kârı
        70 milyon Euro transfer kârı
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü