Fransız ekibi Nice, Attila Szalai'yi gündemine aldı!

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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor.

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Takıma katılacak futbolcular kadar ayrılacak futbolcular da bir hayli önem taşırken, sarı-lacivertli formayı giyen oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor.

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Alman ekipleri Union Berlin ve Hoffenheim'ın Macar stoper Attila Szalai'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı gündeme gelmişti.

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Bir başka iddia da Fransız basınından geldi. L'Equipe'in haberine göre, sezon öncesinde takımın başına Süper Lig'den de tanıdığımız Francesco Farioli'yi geçiren Fransız ekibi, hocasının isteği üzerine stoper transferinde harekete geçti.

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Defansta en tecrübeli isimleri olan 39 yaşındaki Dante'nin veliahtı olacak ve yerine geçecek bir isim arayan Nice'ye Farioli, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai'yi önerdiği haberin detayları arasında yer aldı.

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GÖRÜŞMELERE BAŞLANACAK Birkaç haftardır oyuncunun gözlemlendiği iddia edilirken, Youssouf Ndayishimiye'nin iyi performansı sonrasında Türkiye'den futbolcu almaya sıcak bakan Nice, Fenerbahçe ile oyuncu için görüşmelere başlaması planlanıyor.

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25 yaşındaki Attila Szalai bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden olurken 52 resmi maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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