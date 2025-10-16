Habertürk
        Fransız başbakan Lecornu, gensorunun ilk turunu atlattı | Dış Haberler

        Fransız başbakan Lecornu, iki gensoru turunu da atlattı

        Fransa Başbakanı Lecornu, parlamentoda hükümetine karşı yapılan güvensizlik oylamasının ilk ve ikinci turunu atlattı. Sol partinin teklifiyle yapılan ilk oylamada 271 aleyhte oy çıkarken, hükümetin düşmesi için gereken 289 oya ulaşılamadı. Hükümet, aşırı sağcı partinin talebiyle yapılan güvensizlik oylamasından da çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 13:26 Güncelleme: 16.10.2025 - 13:27
        Fransız başbakan iki gensoru turunu da atlattı
        Fransa hükümeti, Ulusal Meclis'te yapılan ilk güvensizlik oylamasından, Başbakan Sebastien Lecornu'nun emeklilik sisteminde önemli bir reformu askıya alma taahhüdünün bazı solcu milletvekillerinin desteğini kazanmasının ardından kurtuldu.

        Sol ittifakın en sol tarafındaki partiler tarafından verilen gensoru önergesine parlamentonun 271 üyesi destek verdi.

        Önergenin kabul edilmesi için 289 oy gerekiyordu.

        Aşırı sağcı Ulusal Ralli de kısa süre içinde oylanacak olan bir gensoru önergesi verdi. Parlamentoda bir kez daha güvensizlik oyu yapılacak.

        Fransa tarihinin en büyük siyasi krizlerinden biri

        Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

        Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

        Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

        François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

        Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.

        Lecornu, yeni hükümetini 12 Ekim'de kurarken, muhalefet hükümeti düşürmek için bu hafta Ulusal Meclis'e 2 ayrı gensoru önergesi sunmuştu.

        Sosyalist Parti, hükümeti düşürmemek için emeklilik reformunun derhal ve tamamen askıya alınmasını talep etmiş ve Lecornu güvensizlik oylamasından çıkabilmek için bu talebi kabul etmişti.

