Fransa-İsrail maçında tribünlerde kavga çıktı!
Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan Fransa-İsrail maçında tribünlerde kavga çıktı.
Giriş: 15.11.2024 - 00:40 Güncelleme: 15.11.2024 - 01:12
Fransa'nın başkenti Paris'teki Fransa-İsrail futbol karşılaşması sırasında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı.
Sosyal medyadaki görüntülere göre, Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanan Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı. Tribünlerdeki İsrailli taraftarlar, bazı Fransız taraftarları darbetti.
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