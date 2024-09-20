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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de sıradaki durak Singapur - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de sıradaki durak Singapur

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Singapur'da koşulacak. Dev yarış 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:17 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:17
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        Formula 1'de sıradaki durak Singapur
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'siyle devam edecek.

        Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları, yarın TSİ 16.00, yarış ise 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

        F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 313

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254

        3. Charles Leclerc (Monako): 235

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        4. Oscar Piastri (Avustralya): 222

        5. Carlos Sainz (İspanya): 184

        Takımlar

        1. McLaren: 476

        2. Red Bull: 456

        3. Ferrari: 425

        4. Mercedes: 309

        5. Aston Martin: 82

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