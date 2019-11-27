27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Roma’da Teknik Direktör Paulo Fonseca, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fonseca, Başakşehir karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade ederek, "Her şey bir yana takımıma güveniyorum. Herhangi bir maçta olduğu gibi yarın da kazanmak için sahaya çıkacağız, amacımız kazanmak" şeklinde konuştu.
“2 OYUNCUMUZ SAKAT”
Deneyimli çalıştırıcı, oyuncuları Pastore ve Florenzi’nin Başakşehir karşısında forma giyemeyeceğinin altını çizerek, “Kadroyu henüz yapmadım. Yarın kesin kadroyu açıklayacağız. Ona göre düşüneceğim. Pastore ve Florenzi sakat. Bunun haricinde bir sorunum yok. Daha önce de söyledim Başakşehir için de bizim için de yarın zor bir maç olacak. Başakşehir iyi bir çıkış yakaladı. Kazanmak istiyorlar ama biz de kazanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.
“MERT VE CENGİZ'E GÜVENİYORUZ”
46 yaşındaki teknik adam, Roma forması giyen milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin ile ilgili olarak ise “Mert ve Cengiz bizim için de çok önemli oyuncular. Her ikisi de genç, her ikisinin de önünde büyük kariyerleri olacağını düşünüyorum. Çok çalışmaları lazım, her ikisine de güveniyoruz bu yüzden bizimleler” değerlendirmesini yaptı.
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