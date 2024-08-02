Fırından az önce çıkmış gibi... Tahinli çörek tarifi! Ev yapımı tahinli çörek malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

Mis gibi kokusuyla evinizin havasını değiştirecek olan tahinli çörek, hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor. Sıcacık fırından yeni çıkmış bir çörek kadar lezzetli bu tarif, tahinin eşsiz aromasını en iyi şekilde ortaya koyuyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes çörek, ailenizle ve sevdiklerinizle paylaşacağınız keyifli anlara eşlik edecek. İşte detaylar!