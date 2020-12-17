Fırında Helva İçin Gereken Malzemeler:

350 gram tahinli helva(fıstıklı, sade ya da dilediğiniz çeşit)

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay bardağı süt

1,5 tatlı kaşığı tereyağı

Fırında Helva Yapılışı:

Helvayı küp küp doğrayın.

Bir kabın içerisine alın.

Üzerine sütü, oda sıcaklığındaki tereyağını, limon suyunu ilave edin.

Bir çatal yardımıyla ezin ya da blenderden geçirin.

Hazırladığınız karışımı, küçük güveç ya da ısıya dayanıklı kapların içerisine paylaştırın.

190 derecede ısıtılmış olan fırında, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından aldıktan sonra, sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Arzu ederseniz içine elma ve limon kabuğu rendesi ile tatlandırabilirsiniz.