Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

        Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

        Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 terörist etkisiz hale getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #terörist
        #Fırat Kalkanı
        #operasyon
        #PKK
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        Habertürk Anasayfa