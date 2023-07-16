Fırat Çelik: Yanına uğrarım, telefon numaralarımızı alırız
Bodrum, Torba'daki bir otelin iskelesinde görüntülenen Birce Akalay, Nesrin Cavadzade ve Fırat Çelik gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Çelik, denizde tanışıp arkadaş olduğu bir kadın ile sohbet edip "Yanına uğrarım, telefon numaralarımızı alırız" dedi
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; bir etkinlik için Bodrum, Torbalı'ya gelen oyuncu Birce Akalay, Nesrin Cavadzade ve Fırat Çelik, konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
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Sıcaktan bunalan Nesrin Cavadzade, kendisini serin sulara bıraktı.
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Üzerinde mavi renklerin hakim olduğu bir bikini giymeyi tercih eden Nesrin Cavadzade, denizin açıklarındaki dubalara yaslanarak güneşlendi.
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Serinlemek için denize giren bir diğer ünlü isim ise Birce Akalay oldu.
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Üzerinde siyah turuncu renklerin yer aldığı desenli bir bikini giyen Birce Akalay, bir süre yüzdükten sonra güneşlenmek için şezlonguna geri döndü.
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Fırat Çelik ise denizde yüzerken tanışıp arkadaş olduğu bir kadın ile sohbet etti.
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Yaklaşık yarım saat süren sohbetin ardından Fırat Çelik, "Yanına uğrarım, telefon numaralarımızı alırız" dedikten sonra gizemli arkadaşını yolcu etti.