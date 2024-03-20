Firari FETÖ hükümlüsü Erzurum'da yakalandı
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi
Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlünün Erzurum'da olduğu tespit edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.