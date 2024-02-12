Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Finlandiya'nın yeni cumhurbaşkanı NATO destekçisi Alexander Stubb oldu

        Finlandiya'nın yeni cumhurbaşkanı NATO destekçisi Alexander Stubb oldu

        Finlandiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini NATO destekçisi Alexander Stubb kazandı. Stubb ülkenin eski başbakanlarından biriydi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 12.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finlandiya'nın yeni cumhurbaşkanı NATO destekçisi Alexander Stubb oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Alexander StubbGetty Images

        Finlandiya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini NATO destekçisi Alexander Stubb kazandı. Stubb ülkenin eski başbakanlarından biriydi.

        Muhafazakar siyasetçi oyların yüzde 51,6'sını aldı.

        Yarışta kendisine rakip olan Yeşiller Partisi'nden eski dışişleri bakanı Pekka Haavisto yüzde 48,4 oy aldı.

        Seçimler, Finlandiya'nın NATO ittifakına katılması sonrası ilk olması nedeniyle yakından izleniyordu.

        55 yaşındaki siyasetçi, ülkesinin uzun bir kara sınırına sahip olduğu Rusya'ya karşı sert mesajlar verdi.

        Alexander Stubb, Finlandiya’nın NATO'ya katılması için “bitmiş bir anlaşma" ifadesini kullandı.

        Stubb, Pazar günü geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında, seçimle elde ettiği görevi "hayatımın en büyük onuru" olarak nitelendirdi.

        Aynı konuşmada Stubb, savaş devam ettiği sürece Putin'le herhangi bir siyasi diyalog kurmanın zor olduğunu söyledi:

        “Yakın gelecekte Putin'le ya da Rusya'nın siyasi liderliğiyle herhangi bir diyalog ön görmüyorum. Hepimiz barışa giden bir yol bulmak istiyoruz ama bana öyle geliyor ki bu yol şu anda Rusya'nın savaş alanından geçiyor”

        Stubb, Sauli Niinisto'ndan boşalacak koltuğa 1 Mart'ta resmen oturacak.

        Finlandiya Cumhurbaşkanı, ülkenin dış politika ve güvenlik politikasından doğrudan sorumlu. Ülkenin silahlı kuvvetlerinin de başkomutanı konumunda bulunuyor.

        ​Finlandiya geçtiğimiz Nisan ayında resmen ittifakın 31'inci üyesi oldu.

        • Finlandiya neden Rusya ile tüm sınırlarını kapattı?
        • İsveç ve Finlandiya'nın tarafsızlıktan NATO'ya uzanan hikayesi: İki ülkenin askeri politikaları nasıl değişti?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        İşsizlikte düşüş
        İşsizlikte düşüş
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        Habertürk Anasayfa