Filmekimi heyecanı bu yıl İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve İzmir'de

Filmekimi heyecanı bu yıl İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve İzmir'de

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4-13 Ekim tarihlerinde yapılacak İstanbul gösterimlerinin yanı sıra, Diyarbakır’da 10-13 Ekim, Ankara’da 17-20 Ekim ve İzmir’de ise 24-27 Ekim tarihleri arasında Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilecek Filmekimi’ne sayılı günler kaldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımlar, sinemaseverlerle Filmekimi’nde buluşacak.

Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi'ne ek olarak bu yıl Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda da gösterilecek.

Filmler Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan, Ankara’da Kült Kavaklıdere, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de izleyicilerle buluşacak. SLOGAN: GELDİ İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ Filmekimi programının yanı sıra, afişleri ve reklam kampanyasıyla da dikkat çekiyor. Bu yıl da Muhabbet Ajans tarafından hazırlanan kampanyanın sloganı “Geldi iki gözümün çiçeği” oldu. BİLETLER 27 EYLÜL'DE SATIŞA ÇIKIYOR Filmekimi biletleri, Lale Kart üyeleri için 24 Eylül Salı günü saat 10.30’da başlayacak indirimli ön satışların ardından, 27 Eylül Cuma günü 10.30’da bütün şehirler için genel satışa açılacak.

Biletler passo.com.tr/tr üzerinden, Passo mobil uygulamasından ve Passo perakende satış noktalarından satın alınabilir. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini kendilerine ait ön satış dönemlerinde passo.com.tr/tr üzerinden %25; Kırmızı Lale Kart üyeleri ise %15 oranlarında indirimle satın alabilir. Siyah Lale Kart üyeleri ayrıca rezervasyon kolaylığından da yararlanabilir. Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi: 24 Eylül Salı 10.30 (Siyah Lale Kart üyeleri), 25 Eylül Çarşamba 10.30 (Beyaz Lale Kart üyeleri), 26 Eylül Perşembe 10.30 (Kırmızı Lale Kart üyeleri)

BU YIL YERLER NUMARASIZ Sinema salonlarını tam kapasiteleriyle kullanmak, seanslarda olabildiğince fazla sinemasevere yer sağlayabilmek için Filmekimi biletleri bu yıl CRR dışındaki tüm salonlarda numarasız olacak.