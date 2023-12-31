Filistin'in 1948'den sonra gördüğü en kanlı yıl: 2023

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Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun 2023 yılı nüfus, ölüm ve gözaltı sayılarıyla ilgili hazırladığı raporu yayımladı.

Buna göre, Filistin genelinde (Gazze ve Batı Şeria) 2023'ün başından bu yana 22 bin 404, sadece 7 Ekim'den bu yana ise 22 bin 141 kişi öldürüldü.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den sonraki ölümlerin yüzde 98'i Gazze'de kaydedilirken bunların 9 binini çocuklar, 6 bin 450'sini kadınlar oluşturdu. Aynı dönemde Batı Şeria'da 111'i çocuk, 4'ü kadın 319 Filistinli öldürüldü.

NEKBE'DEN SONRA EN ÇOK FİLİSTİNLİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YIL

Gazze Şeridi'ndeki saldırılar nedeniyle yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden edildi. 2023 yılında Gazze nüfusu 2,3 milyona ulaştı. Nüfusun 1,06 milyonunu 18 yaş altı çocuklar oluşturdu. İsrail saldırılarında ölenlerin ise yüzde 40'ı çocuk, yüzde 30'u kadın olarak kayda geçti.

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Rakamlara göre 2023, İsrail'in kurulduğu Nekbe'den (1948) bu yana en çok Filistinlinin öldürüldüğü yıl oldu.

Nekbe'de Filistinlilere ait 774 köy ve kasabayı işgal eden İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik 70 katliam gerçekleştirmiş ve yaklaşık 15 bin kişiyi öldürmüştü.

İSRAİL 2023'TE 7 BİN 800 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

İsrail güçleri 2023'te Filistinlilere yönelik gözaltıları artırdı. Filistin Esirler Cemiyetinin rakamlarına yer verilen rapora göre, 2023 yılında 4 bin 820'si 7 Ekim'den sonra olmak üzere toplam 7 bin 800 Filistinli gözaltına alındı. İdari tutukluların sayısı ise 2 bin 870'e yükseldi.

TÜM DÜNYADAKİ FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 14 MİLYONU GEÇTİ

Yıl sonu itibarıyla dünyadaki Filistinli sayısı 14,63 milyona ulaştı. Bunlardan 5.55 milyonun Filistin devleti sınırları içinde, 1,75 milyonun "1948 bölgesi"nde, 6,56 milyonun Arap ülkelerinde ve yaklaşık 772 binin yabancı ülkelerde ikamet ettiği tespit edildi.

Rapora göre, Filistin'deki (Batı Şeria ve Gazze) nüfusun yüzde 16'sını 0-5 yaş, yüzde 44'ünü 18 yaş altı, yüzde 65'ini de 30 yaş altı gençler oluşturuyor. 65 yaş üstü kişiler ise nüfusun sadece yüzde 4'lük kısmını teşkil ediyor.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.