Filistin'den ABD'ye Kudüs Konsolosluğu çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "işgalin sürmesi, Kudüs'ün tümüyle Filistin'den koparılması ve kentin Yahudileştirilmesini hedefleyen resmi İsrail politikasının kınandığı" belirtildi.
Kudüs'te "1844'ten beri, yani İsrail kurulmadan önce de ABD Konsolosluğunun bulunduğu" hatırlatılan açıklamada, "İsrail, Kudüs'e karşı açık savaş yürütüyor ve bu savaşın göstergelerinden biri de İsrail Başbakanı Naftali Bennett dahil birçok İsrailli yetkilinin ABD Konsolosluğunun açılmaması yönündeki tutum ve açıklamalarıdır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, eğer ABD yönetimi Kudüs'teki konsolosluğunu gerçekten açmak istiyorsa İsrailli yetkililerin tutumuna bakmaksızın bunu yapabileceği kaydedildi.
ABD Konsolosluğunun yeniden açılmasının Filistin-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından temel teşkil edeceği vurgulanan açıklamada, Washington yönetimine "İsrail'in barışa düşman tutum ve açıklamalarına karşı net bir duruş sergilemesi ve Kudüs'teki konsolosluğunu hızla yeniden açması" çağrısında bulunuldu.
DONALD TRUMP KONSOLOSLUĞU KAPATMIŞTI
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu da kapatmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası sırasında bir tarih belirtmeden söz konusu konsolosluğu yeniden açacaklarını ifade etmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise kasım ayında yaptığı bir açıklamada, "Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek bir ABD Konsolosluğuna yer yok." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin Filistinlilere hizmet veren Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planının "kötü bir fikir" olduğunu savunmuştu.
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