Filenin Sultanları'nın efsanesiydi! Natalia Hanikoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

Eczacıbaşı'ndan sonra Dinamo Moskova ve Beşiktaş'ta oynayan Hanikoğlu voleybola bir sene ara verdikten sonra Eczacıbaşı ile kariyerine devam etti. Uzun yıllardır ortada görünmeyen ve Instagram hesabı da gizli olan Hanikoğlu'nun son hali şaşırttı.