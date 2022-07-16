FIVB Milletler Lig'i yarı final karşılaşmasında İtalya'ya 3-0'lık setle mağlup Türkiye üçüncülük maçına çıkıyor. Voleybolseverler tarafından merakla beklenen Sırbistan Tükiye maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak konusu oldu. Peki Sırbistan karşısında üçüncülük maçına çıkan Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilenler...