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Filenin Sultanları 3.'lük maçına çıkıyor! Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

Filenin Sultanları 3.'lük maçına çıkıyor! Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi yarı final maçında İtalya ile karşılaştı. Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları yarı final karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 mağlup olarak Sırbistan'ın rakibi oldu. Sırbistan ile karşılaşacak olan Ay Yıldızlılar'da hedef üçüncülük. "Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları taraftarlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte dev maç hakkında tüm detaylar...

16.07.2022 - 20:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • FIVB Milletler Lig'i yarı final karşılaşmasında İtalya'ya 3-0'lık setle mağlup Türkiye üçüncülük maçına çıkıyor. Voleybolseverler tarafından merakla beklenen Sırbistan Tükiye maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak konusu oldu. Peki Sırbistan karşısında üçüncülük maçına çıkan Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilenler...

  • TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLACAK?

    A Milli Kadın Voleybol takımımız, İtalya'ya mağlup olmasının ardından Sırbistan üçüncülük maçına çıkıyor. Dev maç 17 Temmuz Pazar günü saat 15:00'de oynanacak. Maçın TRT Spor Yıldız veya TRT Spor'dan naklen yayınlanması bekleniyor. 

  • FİLENİN SULTANLARI'NIN VNL FİNAL ETABI KADROSU

    Cansu Özbay

    Ebrar Karakurt

    Meryem Boz

    Hande Baladın

    Tuğba Şenoğlu

    Saliha Şahin

    Meliha İsmailoğlu

    İlkin Aydın

    Eda Erdem Dündar

    Zehra Güneş

    Beyza Arıcı

    Simge Aköz

    Ayça Aykaç

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