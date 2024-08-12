Feyyaz Uçar: Birçok oyuncuya teklif var

Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zor olacağını biliyorduk. Hava sıcaklığı ve nem oyuncularımızın performansını düşürdü. Zemin de iyi değildi. Lige deplasmanda galibiyetle başlamak çok önemliydi. Ben kendi adıma, başkanım Hasan Arat ve yönetim kurulum adına yeni sezon için başarılar diliyoruz. İnşallah hep birlikte güzel bir sezon olacak. Her şeyin güzel olduğu, adaletli olduğu bir sezon olur umarım. Tüm takımlara başarılar.

"YARDIMCI OLUYORLAR"

"Biz geçen haftalarda da söyledik. Bizim transfer yapabilme, oyuncu alabilme manevramız yolladığımız oyunlara bağlı. Yolladığımız oyunculara bağlı gelişmeler olacak. Bazı oyuncular yardımcı oluyorlar gitme adına. Onların yerine transfer yapılacak. Çalışmalar devam ediyor."

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"TAKVİYE HER YERE OLABİLİR"

"Takviye her yere olabilir, kesinlikle şu bölgeye diye bir şey yok. Çünkü her şey yolladığımız oyuncuyla ilintili bu durum. Bu yerli yabancı olabilir. Çalışmalar devam ediyor, etmek de zorunda aslında. Bazı sorunlarımız var. Çözülemeyecek sorunlar değil. En büyük problemimiz ofansifti. Yaptığımız transferler tam da bu sorunu çözen oyuncular oldu. Olabildiğince diğer bölgelere de takviye yapacağız."

"BİRÇOK OYUNCUYA TEKLİF VAR"

"Masuaku'ya da, diğer oyunculara da teklifler geliyor. Kaliteli oyuncu Masuaku. Kadromuzda iyi oyuncular var, farkındayız. Hocanın kararı çok önemli. Takım içinde iyi rekabet yaratmak istiyor. Direktifleriyle hareket edeceğiz. Birçok oyuncumuza teklif var, net bir şekilde söyleyebiliriz."

CHER NDOUR SORUSUNA CEVAP

"Elimizdeki oyuncularla ilgili her şeyi söyleyebilirim ama dışarıdan gelecek oyuncuyla ilgili isim zikretmek sıkıntı olabilir. Görüşülen oyuncular var."

"IŞIK VEREN BEŞİKTAŞ"

"Sezon başında istediğiniz Beşiktaş olmaz, ışık veren Beşiktaş olur. Yıldız oyuncularımızdan çok memnunuz. İki harika gol attık. İlk gol harikaydı. Semih Kılıçsoy'un vole pası dünyanın en iyi asisti olacak, sezonun en iyi asisti olacak. Rafa Silva'nın bitiriciliği orada... İkinci goldeki varyasyon, Paulista'nın bitiriciliği. Yıldızlarımız bize 3 puan kazandırdılar."