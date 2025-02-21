Feyyaz Şerifoğlu: Elimizi vicdanımıza koyalım

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından ünlü isimler de çektikleri kar manzaralı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayımladı. Kimi çocuklar gibi dışarıda oynadı, kimi de kar yağışını evinde seyretmeyi tercih etti. Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu da sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla sevenlerini, evsizler ve sokak hayvanlarına duyarlı olmaya davet etti.

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"EVİ BARKI OLMAYANLARIN ALLAH, YARDIMCISI OLSUN"

Feyyaz Şerifoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bu arada insanoğlu kendi görsel zevki belki kırk yılda bir neşelendirecek kartopu coşkusu için yağsın istiyor ama dışarıda kalanların, evi barkı olmayanların Allah, yardımcısı olsun. Duyarlı olalım, ekiplere haber verelim, es geçmeyelim. Hayvanlar için kapılarımızı açık tutalım. Isınsınlar... Bari bugünlerde elimizi biraz vicdanımıza koyalım.