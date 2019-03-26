FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 22 ilde 25'i muvazzaf asker, 37 askerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir merkezli 6 ilde ise, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen 11 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.



Muğla merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 15'i muvazzaf asker, 17 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 15'i muvazzaf asker, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay ve astsubay rütbesindeki şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.



KOCAELİ MERKEZLİ OPERASYON



Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 10'u muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, 10'u muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

İZMİR MERKEZLİ BYLOCK OPERASYONU

İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen 11 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddia edilen, aralarında Aydın Barosuna kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 11 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Manisa, Uşak, Çorum, Eskişehir ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.