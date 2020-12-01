FETÖ'nün "Gaziantep il imamının kasası", örgütün "ülke imamları"na para göndermiş

7. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu sanık Celal K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı.
İddianame, tanık beyanları, sanığın aşamalardaki savunmasının yer aldığı kararda, raporlara ve elde edilen delillere yer verildi.
Sanığın iki ayrı telefon hattında ByLock kullandığı, kullanıcı adı ve şifresinde yer alan kelimenin nüfusa kayıtlı olduğu köy ile örtüştüğü ifade edilen kararda, ByLock'ta sanığı ekleyen örgüt mensuplarının da sanığa "Celal", "Celal abi" diye hitap ettikleri belirtildi.
Celal K'nin söz konusunu telefon hatları ile kullandığı telefon cihazlarının baz istasyonu bilgilerinin yer aldığı raporun incelenmesinde, sanığın iki hatla da ByLock programını kullandığı aktarılan gerekçeli kararda, şu bilgiler yer aldı:
"İzah edilen sebepler ve tüm bu teknik veriler dosya kapsamı ile birlikte değerlendirildiğinde, sanığın, örgüt üyelerinin kendi aralarında kullanmış olduğu şifreli haberleşme programı olan ByLock programını, kendi adına kayıtlı GSM hatları ile kullandığı ve bu hususun tüm dosya kapsamı itibarıyla sabit olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar sanık, üzerine atılı suçu işlemediğini belirtmiş ise de mahkememizin yukarıda izah edilen gerekçeler nazara alınarak sanığın bu yöndeki savunmasının muhtemel cezadan kurtulmaya yönelik amaç taşıdığı sonucuna ulaşılarak savunmasına itibar edilmemiştir."
Sanığın ByLock programındaki yazışmalar incelendiğinde, örgüt içerisindeki faaliyet, sorumluluk ve etkinlik alanının çok geniş olduğu ve bu hususun yazışmalara da yansıdığı kaydedilen gerekçeli kararda, yine yazışmalarda, örgüt mensuplarınca sıkça kullanılan "kakao talk" ve "coco" isimli programları da kullandığı ifade edildi.
- Örgütün "ülke imamları"na para göndermiş
Kararda, sanığın, örgütün bir süre önce tutuklanan "Gaziantep il imamı" Murat E'ye bağlı olarak faaliyet yürüttüğü ve il yapılanmasında örgütün tüm birimlerinin muhasebe işlerini yürütüp örgütün gelir gider hesaplarının kaydını tutan ve örgüt içerisindeki tabiriyle "il imamının kasacısı" olarak faaliyette bulunan kişi olduğu, il imamı ile örgütün toplantılarına katıldığı ifade edildi.
Gerekçeli karar içerisinde yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ise birçok örgüt mensubuyla para transferi bulunan sanığın örgütün sözde "Pakistan, Afrika, Burkina Faso ve Uzak Doğu imamları"na da para gönderdiği aktarıldı.
Kararda, sanığın örgüt içerisindeki konumu, bulunduğu süre, örgüt içerisindeki faaliyet çeşitliliği ve yoğunluğu ile faaliyet, sorumluluk ve etkinlik alanının genişliği ve suç işleme kararlılığı dikkate alınarak verilen cezada alt sınırdan uzaklaşıldığı kaydedildi.
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