Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ferhat Göçer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel konser

        Ferhat Göçer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel konser

        Ferhat Göçer, Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser verecek. Göçer, Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel hazırladığı bir repertuvar ve led ekran gösterisiyle sahnede olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel konser
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ferhat Göçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Yalova’da sevenleriyle kutlayacak. Sanatçı, efsaneleşmiş en sevilen şarkılarının yanı sıra, Cumhuriyet’in 101'inci yılına özel hazırladığı bir repertuvar ve led ekran gösterisi ile sahnede olacak.

        Bu anlamlı günü Yalova’da sevenleriyle kutlayacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Ferhat Göçer; “Cumhuriyetimizin 101'inci yılını coşku ve gururla kutlamak üzere 29 Ekim’de Yalova’da bir araya geliyoruz! Bu özel günde, Cumhuriyet’in aydınlık yüzünü, bağımsızlık meşalesini yüceltmek ve özgürlük aşkını yeniden, daha güçlü ve en içten duygularla haykırmak için sizleri de bu büyük buluşmaya davet ediyorum. Her türlü olumsuzluklara rağmen, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, Cumhuriyet’in ışığında kenetlenmek için orada olmak çok kıymetli… Gelin, hep birlikte Cumhuriyet’imizin büyük coşkusunu paylaşalım… Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” mesajını paylaştı.

        Ferhat Göçer’in konseri, 29 Ekim Salı günü saat 20.30’da, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ferhat göçer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Kütahya'daki orman yangını söndürülemedi
        Kütahya'daki orman yangını söndürülemedi
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Rize'de heyelan riski
        Rize'de heyelan riski
        Malatya'da feci kaza
        Malatya'da feci kaza
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        El Clasico'da zafer Barça'nın!
        El Clasico'da zafer Barça'nın!
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Habertürk Anasayfa