Ferhat Arıcan'dan altın madalya!

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Ferhat Arıcan ile Ahmet Önder paralel bar finalinde serilerini sundu.

Ferhat, paralel barda 15.100 puanla altın madalya kazandı. İki sporcuyla aynı puanı (14.500) paylaşan Ahmet ise 4'üncü oldu.