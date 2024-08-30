Ferdi Kadıoğlu sakatlandı
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, şanssız bir sakatlık yaşadı. 24 yaşındaki milli futbolcu, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kadrosuna da alınmadı.
Fenerbahçe'den 30 milyon euroya Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere macerası şanssız başladı.
24 yaşındaki milli futbolcunun yeni takımında sakatlandığı öğrenilidi. Ferdi'nin sakatlığını TFF de resmen duyurdu.
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklanırken, federasyondan yapılan açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.
Ferdi Kadıoğlu'nun 10 gün ile 15 gün arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.