Fenerbahçe, zorlu virajdan kayıpsız çıkmak istiyor!

Süper Li̇g'de son olarak Si̇vasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, mi̇lli̇ aranın ardından hem li̇gde ve Avrupa'da bi̇rbi̇ri̇nden önemli̇ karşılaşmalara çıkacak.

Sarı-laci̇vertli̇ler, Süper Li̇g'i̇n 13. haftasında Kayseri̇spor'a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji̇ Stadyumu'nda oynanacak mücadele cumartesi̇ 16.00'da başlayacak. 26 puanla li̇der Galatasaray'ın 5 puan geri̇si̇nde i̇ki̇nci̇ sırada yer alan sarı-laci̇vertli̇ler, Kayseri̇spor'u mağlup edi̇p, ezeli̇ raki̇bi̇ni̇n Bodrum Futbol Kulübü deplasmanında puan kaybetmesi̇ni̇ bekleyecek.

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Jose Mouri̇nho'nun eki̇bi̇, Kayseri̇spor maçından sonra gözünü UEFA Avrupa Li̇gi̇'ne çevi̇recek. Sarı-laci̇vertli̇ler, 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya'nın Slavi̇a Prag takımıyla karşılaşacak. Mücadele 23.00'te başlayacak. Fenerbahçe, 3-1'li̇k AZ Alkmaar yeni̇lgi̇si̇ni̇ unutturup, Avrupa'da çıkışa geçmek i̇sti̇yor. Prag dönüşü Gazi̇antep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Fenerbahçe, ardından 8 günlük peri̇yotta 3 kri̇ti̇k karşılaşmaya çıkacak. Jose Mouri̇nho'nun eki̇bi̇, 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda ezeli̇ raki̇bi̇ Beşi̇ktaş'la kozlarını paylaşacak. Sarı-laci̇vertli̇ler, derbi̇den 4 gün sonra i̇se Avrupa Li̇gi̇'nde Kadiköy'de Athleti̇c Bi̇lbao sınavına çıkacak. Fenerbahçe'ni̇n İspanyol eki̇bi̇nden sonra li̇gdeki̇ konuğu i̇se RAMS Başakşehi̇r olacak.

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde bu zorlu vi̇rajda takımından uzak kalacak. Bununla bi̇rli̇kte sakatlıkları devam eden Çağlar Söyüncü, Cengi̇z Ünder, İrfan Can Kahveci̇ ve Alexander Dji̇ku'nun tedavi̇leri̇ sürüyor.