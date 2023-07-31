Fenerbahçe, Zimbru maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2´nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda yarın oynayacağı Zimbru maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.