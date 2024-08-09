Fenerbahçe Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı!
Fenerbahçe, genç futbolcu Yiğit Fidan'ı renklerine bağladı.
Fenerbahçe, Bursaspor'dan ayrılan 19 yaşındaki Yiğit Fidan ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, 19 yaşındaki genç stoper Yiğit Fidan’ı kadrosuna kattı. Fenerbahçemiz ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Yiğit Fidan’a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Bursaspor alt yapısından yetişen genç stoper, U19 Milli Takımı'nda da 17 kez forma giyereken 1 gol attı.