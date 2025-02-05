Fenerbahçe yeni iletişim direktörünü açıkladı!
Fenerbahçe'de kurumsal iletişim direktörlüğü görevine Mustafa Sapmaz getirildi.
Giriş: 05.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:46
Fenerbahçe, kurumsal iletişim direktörlüğü görevine Mustafa Sapmaz'ın getirildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada" Kulübümüzün Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Mustafa Sapmaz getirilmiştir. Mustafa Sapmaz’a yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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