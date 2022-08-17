Fenerbahçe, Viyana'da

İstanbul'dan TSİ 16.30'da kalkan özel uçakla Avusturya'ya hareket eden sarı-lacivertli kafile, 2 saat civarında bir yolculuğun ardından Viyana'ya ulaştı.

Viyana Uluslararası Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Fenerbahçe, daha sonra kendisi için bekleyen otobüsle konaklayacağı Melia Vienna otele hareket etti.

Fenerbahçe'yi havalimanında bekleyen otobüs terminale alınmadı.

Avusturya'daki kurallar sebebiyle takımı taşıyacak otobüs, terminalin yaklaşık 200 metre ötesinde oyuncuları bekledi.

Uçaktan inen kafile bu mesafeyi taraftarlarla yürüyerek otobüse bindi ve alandan ayrıldı.