Kadrosunu bugüne kadar Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muric, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Allahyar Sayyadmanesh’le güçlendiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, iki stoper, bir 6 numara ve bir kanatta da oynayabilen forvet almak istediklerini açıkladı.