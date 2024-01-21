Fenerbahçe - Samsunspor maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
12' İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Lubomir, Alim, Marc, Youssef, Taylan, Carlo, Flavien, Emre, Marius
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
6 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, kadroda yer almıyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da Samsunspor maçında görev yapmayacak.
Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor. Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.