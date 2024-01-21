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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Fenerbahçe - Samsunspor maçı CANLI YAYIN - Yılport Samsunspor Haberleri

        Fenerbahçe - Samsunspor maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:14
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        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Bahattin Şimşek

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        12' İrfan Can Kahveci

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

        Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Lubomir, Alim, Marc, Youssef, Taylan, Carlo, Flavien, Emre, Marius

        Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

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        6 EKSİK

        Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, kadroda yer almıyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da Samsunspor maçında görev yapmayacak.

        Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor. Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

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