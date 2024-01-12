Fenerbahçe, Rade Krunic transferini açıkladı!
Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'in transfer edildiğini açıkladı. Bosna Hersekli futbolcu bugün İstanbul'a gelecek
Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'in transfer edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.
Rade Krunic kimdir?
Doğum tarihi/Yaş: 7 Ekim 1993 (30)
Doğum yeri: Bosna-Hersek / Foča
Boy: 1,84 m
Mevki: Orta saha - Ön Libero
Yan mevki: Merkez Orta Saha - On Numara
Ayak: sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 8.50 milyon €
Oynadığı takımlar: Sutjeska Foca, Donji Srem, Hellas Verona, Borac Cacak, Empoli, Milan
Performans: 328 maç 23 gol 31 asist (21.399 dakika)