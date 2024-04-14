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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Parolapara - Halkbank: 1-3 - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Parolapara: 1 - Halkbank: 3 | MAÇ SONUCU

        Efeler Ligi'nde Play-off final serisinin ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Parolapara'yı 25-22, 25-19, 21-25 ve 25-20'lik setler sonucu 3-1 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Halkbank seride durumu 2-0 yaptı. Halkbank, 1 maç daha kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 23:08 Güncelleme: 14.04.2024 - 23:08
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        Halkbank adım adım şampiyonluğa!
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        Halkbank, Efeler Ligi’nde Play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Parolapara’yı deplasmanda 25-22, 25-19, 21-25 ve 25-20'lik setler sonucu 3-1 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından seride durumu 2-0'a getiren Halkbank, 1 maç daha kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

        Serinin üçüncü maçı 17 Nisan Çarşamba günü Halkbank'ın ev sahipliğinde oynanacak.

        SALON: Burhan Felek Vestel

        HAKEMLER: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

        FENERBAHÇE PAROLAPARA: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Emre Vahit Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar, Caner Pekşen, Kaan Gürbüz (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)

        HALKBANK: Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Abdel Aziz, İzzet Ünver, Blankenau (Volkan Döne, Deniz İvgen)

        SETLER: 25-22, 25-19, 21-25, 25-20

        SÜRE: 104 dakika (26', 25', 29', 24')

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