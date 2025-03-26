Fenerbahçe Opet - Melikgazi Kayseri Basketbol: 98-74 (MAÇ SONUCU)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-74 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol’u konuk etti. Metro Enerji Salonu’nda oynanan mücadeleyi 98-74 skorla Fenerbahçe kazandı.
Play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçen Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi. Sarı-Lacivertliler, ikinci çeyrekte savunmada istediği direnci gösteremeyerek devreyi 1 sayı geride tamamladı. Üçüncü çeyrekte istediği hücum oyununu oynayarak 23 sayı fark yaratan Sarı Kanaryalar son çeyrekte oyunun temposunu artırarak rakibine şans tanımadı: 98-74
Karşılaşmada McBride 21 sayı ile Fenerbahçe’nin en fazla sayısını alan oyuncu olurken Kayseri takımında Dangerfıeld 19 sayı ile takımına fayda sağladı.
SALON: Metro Enerji Spor Salonu
HAKEMLER: Samet Biner, İsmail Binbir, Duhan Köyiçi
FENERBAHÇE OPET: McBride 21 , Williams 19 , Meesseman 14, Sabally 17, Alperi 8, Tilbe 6 , Sevgi 10, Olcay 3.
MELİKGAZİ KAYSERİ: Dangerfıeld 19, Leann Powers 16, Fall 15, Avcı 9, Hatice 8, Kübra 5, Gonca 2.
1’İNCİ PERİYOT: 22-16
DEVRE: 37-38
3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-48