Fenerbahçe Opet: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0 MAÇ SONUCU
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. ismi Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ta sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Vargas, Cansu Çetin, Buse Ünal, Ana Cristina)
Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Eda Kafkas, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Merve Öztürk, Aslı Aşçıoğlu, Yordanova)
Setler: 25-23, 25-15, 25-17
Süre: 77 dakika (30, 21, 26)