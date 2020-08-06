Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getirmesinin ardından ilk transfer bombasını Mert Hakan Yandaş ile patlattı. 25 yaşındaki futbolcu, Kanarya'nın yeni sezon formasıyla poz verirken bir detay dikkat çekti. Formanın kolunda Tüpraş logosu yer aldı. Bu görüntü, Koç Grubu bünyesindeki dev şirketin bu sezon Fenerbahçe'nin kol sponsoru olduğunun da işareti oldu.

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