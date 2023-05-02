Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek ve Enner Valencia kadroya dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Michy Batshuayi, Joao Pedro.