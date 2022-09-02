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Fenerbahçe'nin gözdesi Michy Batshuayi'nin transferi gerçekleşti mi? Michy Batshuayi Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe'nin gözdesi Michy Batshuayi'nin transferi gerçekleşti mi?

Şu sıralar Fenerbahçe'yle ismi anılan Michy Batshuayi'nin Türkiye'ye transferinin gerçekleşip gerçekleşmediği sporseverler tarafından merak konusu. Öte yandan futbolseverler Michy Batshuayi'nin kim olduğunu, hayatını ve kariyerini merak ediyorlar. Peki Michy Batshuayi kimdir ve Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti mi? İşte haberimizin detayları...

02.09.2022 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe forvet transferinde rotayı geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi'ye çevirdi. İngiliz devi Chelsea'nin kadrosunda bulunan yıldız golcünün transferiyle ilgili son gelişmeleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

  • FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

    Forvet arayışlarını sürdüren ve Maxi Gomez'i Trabzonspor 'a kaptıran Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi ile ilgilendiği iddia ediliyor. Spor basınında Batshuayi'nin sarı lacivertlilere transferi an meselesi...

  • BELGELER YETİŞMEDİ!

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest'ın Chelsea ve Belçikalı oyuncu ile her konuda anlaştığı ancak evrakların zamanında yetişmediği için transferin iptal olduğu iddia edildi.

  • BEŞİKTAŞ'TA 14 GOL ATTI

    Batshuayi geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 42 maçta 14 gole imza atmıştı.

  • MICHY BATSHUYI KİMDİR?

    Chelsea takımında Forvet mevkinde forma giyen Michy Batshuayi, 02 Ekim 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 78 kilo olan Michy Batshuayi, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Michy Batshuayi, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Michy Batshuayi, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

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