        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        11
        Trabzonspor
        TS
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        8
        Samsunspor
        SAMS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        5
        Kasımpaşa
        KSM
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

        Fenerbahçe Kulübü'nün 31 Mayıs 2025 itibarıyla borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 12:39 Güncelleme: 20.09.2025 - 12:56
        F.Bahçe'nin borcu açıklandı!
        Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda sarı-lacivertlilerin borcu 21 milyar 526 milyon lira olarak açıklandı.

        Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda denetim kurulu raporunu, denetim kurulu başkanı Mehmet Vodina üyelere aktardı.

        1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan raporlar ayrı ayrı şekilde okundu.

        Vodina, Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Habertürk Anasayfa