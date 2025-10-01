Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Nice maçının tarihi ve saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Sarı-lacivertliler, Fransa temsilcisi karşısında 3 puan alıp taraftarına Dinamo Zagreb mağlubiyetini unutturmak istiyor. Peki, "Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Nice maçının oynanacağı tarih...
- 1
Fenerbahçe-Nice maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 291 karşılaşmada, 114 galibiyet alırken, 62 maçta berabere kaldı. 115 müsabakada ise mağlup oldu. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe-Nice maçının oynanacağı tarih taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Nice maçı muhtemel 11'leri...
- 2
FENERBAHÇE-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Nice maçı, 2 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.
- 3
FENERBAHÇE-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.
Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Oppong, Clauss, Samed, Vanhoutte, Abdi, Cho, Diop, Moffi
- 5
AVRUPA KUPALARINDA 292. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 398 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.
- 6
TEK EKSİK DURAN
Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.
-
- 7
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE