Fenerbahçe Manchester United maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde bir galibiyet bir beraberliği bulunan temsilcimiz, üçüncü hafta maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Fenerbahçe Manchester United maçının oynanacağı tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...