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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde Hollanda deplasmanında Twente ile karşılaşan Fenerbahçe rakibi ile 1-1 beraber kaldı. Zorlu mücadelede çalan son düdük sesiyle temsilcimiz Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı merak konusu oldu. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Manchester United'ı ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Manchester United maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 23:51 Güncelleme: 03.10.2024 - 23:51
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        • 1

          Fenerbahçe Manchester United maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde bir galibiyet bir beraberliği bulunan temsilcimiz, üçüncü hafta maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Fenerbahçe Manchester United maçının oynanacağı tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe-Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak?

        • 3

          FENERBAHÇE- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

          Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko.

        • 5

          FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;

          24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United

          7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe

          28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe

          11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao

          23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon

          30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe

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